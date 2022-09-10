سياسي أمريكي: على المجتمع الدولي تمكين الفلسطينيين من تقرير المصير

قال البروفيسور والفيلسوف الأمريكي جيروم سيجال، مدير مركز استشارات السلام، اليوم السبت، إن من حق الفلسطينيين على المجتمع الدولي، أن يجري تمكينهم من حقهم في تقرير المصير، عبر استفتاء يجري تنظيمه بمسئولية لجنة من الأمم المتحدة خاصة بفلسطين تنشئها الجمعية العامة للأمم المتحدة على غرار لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين لعام 1947.

وأضاف البروفيسور، في ندوة نظمها معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي بمدينة رام الله، أن مبادرته لطرح هذا الاستفتاء تستند للمبادرة العربية للسلام وقرارات الأمم المتحدة (242)، و(338) والقرار 194 الخاص باللاجئين.

وشدد سيجال وهو من أشد المناصرين للحق الفلسطيني ومن مؤسسي اللوبي اليهودي للسلام، الذي يعمل كجهة ضغط مضادة للوبي اليهودي "أيباك"، على أن الوضع الراهن فارغ ولا بد من العمل على ملئه بمبادرة وحراك يعلي صوت الفلسطينيين للضغط على المجتمع الدولي للعمل بجدية من أجل حل سلمي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية.

ترأس الندوة مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي الدكتور نايف جراد، وشارك بها باحثون من المركز الأمريكي وعدد من أعضاء المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني، وكتاب وباحثين، إضافة إلى ممثلين عن مراكز دراسات ومؤسسات وطنية، وكادر المعهد.