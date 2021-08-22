الحوثيون يعلنون وصول 4 سفن وقود إلى ميناء الحديدة باليمن

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم السبت، دخول أربع سفن وقود إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتهم، غربي البلاد.

وقالت شركة النفط التابعة للحوثيين، في بيان صحفي ، إن أربع سفن وقود جديدة دخلت ميناء الحديدة"، بعد يوم من الإعلان عن وصول أربع سفن مماثلة إلى الميناء نفسه.

ودعا الحوثيون التحالف والأمم المتحدة "للتوقف عن سياسة التقطير في الإفراج على السفن، لما تسببه من رفع غرامات التأخير على السفن".

وكانت الحكومة اليمنية ، المعترف بها دولياً، أعلنت أول أمس الخميس، الموافقة الاستثنائية على طلب أممي بالسماح بدخول سفن الوقود المحتجزة على أن يتم استكمال اجراءتها القانونية في وقت متزامن بموجب الآلية الأممية.

وقالت الحكومة ، في بيان، إن "هذه المبادرة تأتي استجابة لمسؤوليتها الدستورية والاخلاقية عن مواطنيها في مناطق سيطرة الحوثيين التي تشهد اختناقات حادة في امدادات الوقود منذ نهاية الشهر الماضي".

ولقي هذا القرار ترحيباً دوليا، حيث اعتبرت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، أن هذه المبادرة تعكس التزاما بالغا نحو السلام، مطالبة الحوثيين بإظهار "حسن النوايا وتقديم تنازلات مماثلة من أجل مصلحة اليمنيين".

ومنذ أيام تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أزمة وقود خانقة، وسط اتهامات من قبل الجماعة للحكومة والتحالف ، الذي تقوده السعودية، بـ "احتجاز 13 سفينة نفطية قبالة سواحل جازان منذ آب/اغسطس الماضي".

وحتى اليوم، تستمر الهدنة الإنسانية بين القوات الحكومية والحوثيين، منذ مطلع نيسان/ابريل الماضي، وسط اتهامات من الجانبين بشأن ارتكاب خروقات يومية لبنودها.