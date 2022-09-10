أحزاب اتحادية سودانية تدعو لإجراء انتخابات رئاسية خلال 6 أشهر



دعت أحزاب اتحادية سودانية، أغلبها شارك في نظام الرئيس المعزول عمر البشير، اليوم السبت، لإجراء انتخابات رئاسية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر ، وعدت الخطوة "مخرجا من الأزمة السياسية المتطاولة".



وفي مارس الماضي، وقعت ستة فصائل اتحادية في العاصمة المصرية القاهرة على إعلان سياسي يهدف لتوحيد الحزب الاتحادي الديمقراطي بعد انشقاقات طالته على مدى سنوات طويلة، لكن أحزاباً اتحادية لم توقع على الإعلان قللت حينها من الخطوة واتهمت المكون العسكري المسيطر على السلطة بدعم اجتماع القاهرة للبحث عن حلفاء سياسيين جدد.



وتضم تنسيقية الوحدة الاتحادية الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني والحزب الاتحادي المسجل الذي يتزعمه أحمد بلال عثمان والحزب الليبرالي وحزب الأشقاء فضلاً عن حزب الإرادة الحرة الذي يرأسه الوزير الأسبق مبروك مبارك سليم.



ونقل موقع "سودان تربيون" الإلكتروني عن عضو تنسيقية الوحدة الإتحادية طارق بريقع قوله، في مؤتمر صحفي عقدته التنسيقية اليوم، "ندعو ضمن خطوات لحل الأزمة في البلاد لإقامة انتخابات رئاسية في فترة لا تتجاوز الست أشهر لانتخاب رئيس جمهورية ومنحه التفويض الشعبي والشرعية التي تمكنه من إصدار المراسيم كإقامة المؤتمر الدستوري والدعوة لإقامة انتخابات برلمانية".



وأوضح أن "دعوة الانتخابات المبكرة أتت كنتاج لفشل القوى السياسية في التوافق لإنهاء الفراغ الدستوري"، متهما شركاء الحكم السابقين بإفشال رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك.



ووجهت القيادية الاتحادية إشراقة سيد محمود انتقادات لاذعة للآلية الرباعية التي نشطت مؤخراً في حل الأزمة السياسية ، قائلة إن "منهجها في عقد اللقاءات مع الأطراف مرفوض ويمثل انحيازاً لقوى ليس لديها أغلبية أو تفويض شعبي".



وأضافت "لن نتعامل مع دول ترفض الإسلام وتحارب القيم السودانية ولسنا مع علاقات خارجية تحارب الإسلام نحن مع دول تحترمه".



وأعلنت رفضها عودة الجيش مجدداً للمفاوضات مع القوى السياسية لكون أن بقاءه في المشهد السياسي تسبب في إضعاف الدور التاريخي للقوات المسلحة.