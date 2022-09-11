رئيس مؤتمر الأساقفة الألماني سعيد لتحاشي فشل اجتماع المجلس الكنسى بفرانكفورت



قال الأسقف جورج بيتسينج، رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان، في نهاية اجتماع المجلس الكنسى / السينودى / للكاثوليك الألمان (الذي يضم ممثلين عن الكاثوليك العلمانيين مع رجال الدين الكاثوليكي) ، إنه يشعر بالارتياح لأن الاجتماع الذي ناقش الأخلاق الجنسية للكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا تجاوز الوقوع في الفشل.



وقال بيتسينج اليوم السبت في مدينة فرانكفورت/ماين إن الأزمة تم السيطرة عليها بالعمل المشترك.



وأضاف بيتسينج أنه كان "من المؤلم للغاية" بالنسبة له أن التصويت على نص يهدف إلى تحرير الأخلاق الجنسية للكنيسة قد فشل يوم الخميس بسبب غياب أغلبية ثلثي الأساقفة، وخيبة الأمل هذه ستبقى.



وأوضح بيتسينج، وهو أسقف ليمبورج، أنه مع ذلك فإن الأساقفة لا يخضعون لإكراه بعض الفصائل، لكنهم "أحرار في التصويت سواء كانوا مؤيدين أو معارضين للنص أو يمتنعون عن التصويت.



وقال بيتسينج: "لقد اتخذنا سبعة قرارات إيجابية ستغير طريق عمل الكنيسة في ألمانيا"، مبينا أن هذه القرارات سيكون لها تأثير قوي على من يشعرون أنهم ما يزالون مرتبطين بالكنيسة الكاثوليكية.



وأضاف بيتسينج إن هناك أوامر وتوصيات مصاغة بوضوح ليعمل الاجتماع على أساسها.



وأعلن رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان قائلا: "سنقوم الآن بعدة رحلات إلى روما حاملين هذه الحقيقة داخل حقائبنا".



كما أبدت رئيسة اللجنة المركزية للكاثوليك الألمان، إيرمي شتيتر-كارب ارتياحها كذلك لنجاح المؤتمر، قائلة، بوصفها ممثلة للمؤمنين العلمانيين الكاثوليك: إن مؤتمر المجلس الكنسى / السينودى / كان مرهقا، مبينة أنها شعرت بخيبة أمل بسبب التصويت يوم الخميس الماضي، وبسبب ثقافة الحوار داخل اللقاء.



كان هناك أشخاص لم يعبروا عن رأيهم علانية ثم ضغطوا على الزر الأحمر في التصويت للرفض، على حد قولها.



وأوضحت أن تشاور الأساقفة مرتين كان أمرا حاسما لتفادي الفشل، وبهذا تم توضيح أمور كثيرة وتم فرز الأمور داخليا.



وقالت إن أهم شيء لمزيد من العمل هو وجود أساس للثقة، "ولا يمكننا العمل معا إلا إذا قلنا بصدق ما نفكر فيه".



ودعت شتيتر-كارب الأساقفة والعلمانيين إلى العمل معا، قائلة: "نحن مستعدون لاتخاذ قرارات صعبة مع الأساقفة الألمان".