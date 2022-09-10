كشف مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن قيمة عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق بعد التجديد مع القلعة البيضاء، لمد 3 مواسم مقبلة ورفض العرض المقدم من الريان القطري.

وقال مرتضى في تصريحاته عبر قناة "الزمالك": "زيزو راتبه 15 مليونًا في الموسم وليس 25 مليونًا كما تردد".

ووجه رسالة للجماهير، قائلاً: "افرحوا يا جماهير الزمالك لفريقكم وبالمدير الفني، وإن شاء الله نفوز بالدوري المُقبل، وسنواجه بطل تشاد في المباراة القادمة، ومواجهة السوبر في الإمارات يوم 21 أكتوبر".

وعن الخسارة من الهلال: "نحن لم نخسر شيئا، العالم كله تابع مباراة الزمالك والجماهير، ومروا من الممر الشرفي، وأشكر الهلال على احترامهم".

وأتم: "أنا لا أتدخل في عمل فيريرا، والذي أضاع الزمالك في 9 سنوات هو ممدوح عباس لأنه كان يختار التشكيل، وتسبب في كارثة للنادي وسأعلن عنها يوم الإثنين".