 مرتضى منصور يعلن راتب زيزو مع الزمالك.. ويؤكد: لم نخسر أمام الهلال! - بوابة الشروق
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مرتضى منصور يعلن راتب زيزو مع الزمالك.. ويؤكد: لم نخسر أمام الهلال!

إبراهيم سعيد
نشر في: السبت 10 سبتمبر 2022 - 12:59 ص | آخر تحديث: السبت 10 سبتمبر 2022 - 1:02 ص

كشف مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن قيمة عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق بعد التجديد مع القلعة البيضاء، لمد 3 مواسم مقبلة ورفض العرض المقدم من الريان القطري.

وقال مرتضى في تصريحاته عبر قناة "الزمالك": "زيزو راتبه 15 مليونًا في الموسم وليس 25 مليونًا كما تردد".

ووجه رسالة للجماهير، قائلاً: "افرحوا يا جماهير الزمالك لفريقكم وبالمدير الفني، وإن شاء الله نفوز بالدوري المُقبل، وسنواجه بطل تشاد في المباراة القادمة، ومواجهة السوبر في الإمارات يوم 21 أكتوبر".

وعن الخسارة من الهلال: "نحن لم نخسر شيئا، العالم كله تابع مباراة الزمالك والجماهير، ومروا من الممر الشرفي، وأشكر الهلال على احترامهم".

وأتم: "أنا لا أتدخل في عمل فيريرا، والذي أضاع الزمالك في 9 سنوات هو ممدوح عباس لأنه كان يختار التشكيل، وتسبب في كارثة للنادي وسأعلن عنها يوم الإثنين".


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