«‏السياحة» تعيد تقييم 66 منشأة في جنوب سيناء‏

واصلت وزارة السياحة والآثار إجراءات إعادة تقييم المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية، وذلك وفقًا لمعايير التصنيف الجديدة "HC"، حيث أوفدت الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية في الوزارة، لجان للمرور والتفتيش على 247 منشأة فندقية بعدد من المدن السياحية، بواقع 91 منشأة بمرسى علم والقصير وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، و66 منشأة بمدن "دهب، طابا، نوبيع" بمحافظة جنوب سيناء، و40 منشأة ومدينة رأس سدر بجنوب سيناء والعين السخنة، و32 منشأة بالساحل الشمالي ومطروح، و18 منشأة بدمياط ورأس البر.

وأوضح محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، أن أعمال هذه اللجان أسفرت عن إعادة تقييم 49 منشأة فندقية بهذه المدن السياحية، بالإضافة إلى تخفيض الدرجة السياحية لـ 20 منشأة فندقية، والتي سبق أن جرى توجيه ملاحظات وإنذارات لتلافي الملاحظات السياحية والصحية التي رصدتها لجان المرور بها، ولكنها لم تستجب مما أدى إلى تدني المستوى السياحي لتلك المنشآت وعدم تناسبها والدرجة السياحية المقيمة عليها حاليا.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية في بيان اليوم السبت، أن أعمال اللجان أسفرت أيضا عن منح مهلة لـ 118 منشأة فندقية لتوفيق أوضاعها وفقًا لمعايير التصنيف الجديدة، والتي ستجري اللجان المرور عليها لاحقًا.

وتابع: "جرى أيضا إلغاء كل التراخيص السياحية لـ 6 منشآت فندقية لعدم قابليتها للتشغيل السياحي، ورصدت خلال عملية المرور 54 منشأة فندقية مغلقة ولا تزاول النشاط ولا تستقبل الرواد وجارٍ بحث موقفها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها".