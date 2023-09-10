رئيس وزراء الصين: مستعدون لتوطيد العلاقات التجارية مع أوروبا

قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، إن الصين مستعدة لتوطيد الحوار مع أوروبا وتحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن "لي" القول، خلال اجتماعه مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على هامش قمة مجموعة العشرين، إنه لا يوجد صراع جيوسياسي بين الصين وأوروبا، ولا تضارب أساسي في المصالح، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف "لي" أن الصين تأمل في تعميق التعاون مع أوروبا ومعالجة القضايا الحساسة بشكل صحيح.

وقال رئيس الوزراء الصيني إن تنمية الصين فرصة بالنسبة لأوروبا وليست خطرا، مضيفا أن الصين صديق وشريك لأوروبا جدير بالثقة.

ولم تحظ قمة مجموعة العشرين في الهند بالكثير من الاهتمام في وسائل الإعلام الرسمية الصينية، حيث واصل الرئيس الصيني شي جين بينج هيمنته على الأخبار المحلية رغم تغيبه عن القمة، ولم يحظ حضور لي تشيانج، أول رئيس وزراء صيني يحضر القمة، بتغطية كافية من قبل وسائل الإعلام الحكومية خلال عطلة نهاية الأسبوع.