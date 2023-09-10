الرئيس الكوري الجنوبي ورئيس الوزراء الياباني يتفقان على العمل نحو عقد قمة ثلاثية مع الصين

اتفق الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأحد على العمل معا نحو عقد قمة ثلاثية مع الصين، وفقا لما أعلنه المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي.

ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن المسؤولان أجريا مباحثات على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، حيث أعربا عن سعادتهما اللقاء ست مرات منذ مارس الماضي، عندما سافر يون لطوكيو لاصلاح العلاقات الثنائية التي تضررت بشدة بسبب نزاعات تاريخية.

وقال المكتب الرئاسي في بيان صحفي " الرئيس قال إنه يجب على الدولتين الاستمرار في اللقاءات النشطة خلال النصف الثاني من العام والعمل نحو عقد قمة بين كوريا الجنوبية واليابان والصين".

وناقش يون وكيشيدا التطورات الأخيرة في العلاقات بين الدولتين، واتفقا على التعاون بصورة مسؤولة بشأن القضايا العالمية.