تقدمت الإعلامية بسمة وهبة، باعتذار للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدما ظنّت أن الدولة بالغت في مشروعات الطرق.



وقالت خلال برنامجها «90 دقيقة» على قناة «المحور»، مساء الأحد، أنها تحدثت مع بعض المستثمرين على هامش قمة العشرين، وأبلغوها أن من بين الأسباب التي تدفعهم لزيادة استثماراتهم هي المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.



وأضافت: «أنا مكسوفة من نفسي لإني قلت إيه لازمة المشروعات دي، وكنت بقول المشروعات دي كتير سواء شبكة النقل والمواصلات أو البنية التحتية.. كنت بقول زي الناس إحنا عاوزين ناكل ونشرب وعاوزين الفلوس».



وأشارت إلى أنها تيّقنت من أن هذه المشروعات هي مصدر لزيادة العوائد بشكل كبير، كونها تسهل عمل المستثمرين وسد مطالبهم ونجاح استثماراتهم، من مشروعات بنية تحتية ومدن وموانئ جديدة.



وأكملت: «لما سمعت الكلام ده اتكسفت.. أنا عندي حرية الكلام إني أقول إني كنت ضد المشروعات دي.. إحنا كنا غلطانين.. المشروعات دي هي اللي بتجيب المم».



ولفتت إلى أنها اكتشفت بعد نظر الرئيس السيسي ورؤيته المستقبلية، التي لم تكن تفهمها من قبل، متابعة: "أنا بعتذر عن سوء الظن، ومش عيب الواحد يعترف بالخطأ.. الاعتذار من شيم الكبار وأنا بشوف نفسي كبيرة».



