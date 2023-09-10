معلول على رأس بعثة تونس لمباراة مصر الودية

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تواجد علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، ضمن بعثة منتخب بلاده تونس التي تسافر إلى القاهرة لملاقاة منتخب مصر وديا.

ويستضيف منتخب مصر نظيره التونسي في مباراة ودية يوم الثلاثاء استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات أمم إفريقيا 2023.

وغادر معلول مع بعثة المنتخب التونسي نحو القاهرة قبل قليل.

وترددت أنباء على مدار الأيام الماضية تفيد بإعفاء علي معلول من المشاركة أمام مصر وانضمامه إلى صفوف الأهلي الذي يستعد لمواجهة السوبر الإفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري.

ويواجه الأهلي نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في مدينة الطائف السعودية يوم الجمعة المقبل.

ويتصدر منتخب تونس ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن غينيا الاستوائية.