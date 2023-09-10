المشدد 10 سنوات لسيدة ونجليها شاركوا في قتل طفلة بعد تعذيبها بأسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط حضوريًا، اليوم الأحد، ربة منزل واثنين من أبنائها بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة نجلها الثالث بالسجن 10 سنوات، وغيابيًا لزوجها بالسجن المشدد 3 سنوات، لاحتجاز ابنة شقيق زوجها وتقييدها بسلسلة في أسطوانة بوتاجاز، وإرغام شقيقتها على إنهاء حياتها بمركز الغنايم في أسيوط.



وصدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع، وحازم شوقي عقيل الرئيسان بالمحكمة، وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.



وتعود وقائع القضية رقم 2599 لسنة 2022 جنايات مركز الغنايم، إلى تلقي مركز شرطة الغنايم بلاغا من "أدهم . ر . ع، 25 عاما"، ابن عم الضحية يفيد قيام "ملك.خ.ع، 12 عاما"، بإنهاء حياة شقيقتها "شيماء.خ.ع، 15 عاما"، بسبب تشاجرهما بسبب غسيل الملابس، وانتقل الرائد علي جلال رئيس مباحث مركز شرطة الغنايم إلى مسرح الجريمة ليجد المجني عليها ملقاة على ظهرها بإحدى غرف المنزل ووجود ايشارب ملفوفا حول رقبتها.



واصطحب رئيس مباحث مركز شرطة الغنايم المتهمة "ملك " إلى مركز الشرطة، والتي اعترفت بارتكاب الواقعة بتحريض تحت تهديد من زوجة عمها وأبنائها، وأقرت بتفاصيل ما حدث لها وأشقائها في منزل عمها.



وقرر المستشار خالد عبد الشكور المحام العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، إحالة المتهمين "جملات. م . ي"، وأبنائها "محمد، وأدهم، وكريم" محبوسون، وزوجها "رمضان.هارب، إلى محكمة الجنايات ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول إلى الرابع، والطفلة "ملك" شقيقة المجني عليها، بأنهم قتلوا الطفلة "شيماء.خ. ع"، عمدا مع سبق الإصرار فبيتوا النية، وأعدوا مخططا استهلوه بان أوعزوا إلى الطفلة شقيقة المجني عليها عقب إتمامهم الجريمة بألا ملجأ من الخلاص إلا مقارفة جرمهم وقتلها لشقيقتها خنقا.



فيما احتجز المتهمون جميعا، الطفلة المجني عليها، مدة تزيد عن عام بدون أمر أحد الحكام المختصين بان قاموا باقتيادها عنوة إلى غرفة خالية من المنافذ، وانقض عليها المتهم الخامس مكبلا قدميها بسلسلة حديدية في أسطوانة بوتاجاز ليشل حركتها، وانتهكوا أدميتها وعذبوها بدنيا، ونفسيا حالقين شعر رأسها مانعين عنها المأكل، والمشرب فخارت قوتها وضعف بنيانها.



كما وجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول إلى الرابع تهمة احتجاز الطفلة "ملك "لمدة تقارب الـ 15 يومًا بأن قاموا باقتيادها عنوة إلى الغرفة رفقة شقيقتها المجني عليها وانتهكوا أدميتها وعذبوها بدنيا ونفسيا، مانعين عنها المأكل والمشرب قاصدين من ذلك دفعها إلى ارتكاب قتل شقيقتها حتى ظنت إلا ملجأ من الحرية والخلاص إلا بعد الرضوخ لمطلبهم.