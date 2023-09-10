القضاء الإيراني يصدر لائحة اتهام ضد 3 أشخاص متهمين بالمشاركة في هجوم على مرقد شاه جراج

قالت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية في إيران أن محكمة ثورية إيرانية أصدرت لائحة اتهام ضد ثلاثة أشخاص متهمين بالمشاركة في الهجوم المميت على مرقد "شاه جراج" في مدينة شيراز جنوب إيران الشهر الماضي.

وأضافت ميزان أنه تم اعتقال هؤلاء الأشخاص فيما يتعلق بحادث إطلاق النار الذي وقع يوم 13 أغسطس الماضي في مسجد "شاه جراج" في مدينة شيراز، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأدى الحادث إلى مقتل شخصين، أحدهما ضابط أمن، وإصابة عدة أشخاص آخرين.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني في البداية أن عدد القتلى أربعة أشخاص، مضيفا أن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أعلن مسؤوليته عن الهجوم.

وقالت وكالة ميزان إن المهاجم الرئيسي رجل طاجيكي يدعى رحمة الله نوروزوف. ونقل التقرير عن نوروزوف قوله إنه تلقى تدريبا عسكريا في أفغانستان تحت قيادة تنظيم الدولة الإسلامية، وإنه كان يعتزم سكب البنزين على الزوار داخل الضريح وإشعال النار فيهم.

يذكر أن مرقد "شاه جراج" كان قد تعرض لهجوم ارهابي في 26 أكتوبر الماضي ما أدى إلى مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 20 آخرين، فيما لقي الإرهابي منفذ العملية حتفه، وتم تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق إرهابيين اثنين ضالعين فيه في يوليو الماضي، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إيرنا".