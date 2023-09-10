حكومة تايوان تتعهد بالتبرع بـ500 ألف دولار أمريكي للمساعدة في عمليات الإغاثة بالمغرب

تعهدت حكومة تايوان اليوم الأحد، بالتبرع بمبلغ 500 ألف دولار أمريكي إلى المغرب للمساعدة في عمليات الإغاثة من الكوارث، بعد زلزال بقوة 8ر6 درجة ضرب البلاد، ليلة الجمعة الماضية، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألفي شخص.

وفي مؤتمر صحفي، ذكرت وزارة الشؤون الخارجية أن التبرع النقدي الذي سيتم استخدامه للإغاثة من الكوارث سيتم تقديمه قريبا عبر دولة ثالثة نظرا لعدم وجود علاقات دبلوماسية بين تايوان والدولة الواقعة في شمال أفريقيا وتايبيه ليس لديها أي مكتب تمثيلي في المغرب، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الأحد.

ويتولى ممثل تايوان في مدينة آكس أون بروفانس الفرنسية، حاليا التعامل مع الشؤون المغربية.

ومن جهة أخرى، نقلت تايوان تعازيها إلى سفارة المغرب في فرنسا بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب غرب مدينة مراكش وهي مدينة سياحية مشهورة يبلغ تعداد سكانها حوالي 840 ألف نسمة، ليلة الجمعة الماضية، طبقا لما ذكرته وزارة الشؤون الخارجية في بيان صحفي.

وقالت وكالة الإطفاء الوطنية في تايوان إن فريقا للبحث والإنقاذ مكونا من 120 شخصا، مستعد للسفر إلى المغرب إذا طلبت البلاد المساعدة، طبقا لما ذكرته وزارة الشؤون الخارجية.

وتابعت الوزارة أن حكومة المغرب لم تطلب حتى الآن مساعدة المجتمع الدولي في مهمتها للإغاثة من الكوارث والبحث والإنقاذ.