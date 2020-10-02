أصيب 16 شخص إثر تصادم بين سيارتين أمام قرية المحاميد بإدفو شمال أسوان.



وحصلت "الشروق" على أسماء المصابين التي جاءت على النحو التالي: "أبوبكر عثمان متولي، 39 عامًا" "يوسف صموئيل بطرس، 50 عامًا" "ياسر محمد سليمان، 27 عامًا" "أحمد مرعي ثابت، 5 شهور" "فاطمة مرعي ثابت، 4 أعوام" "صادق محمد صادق، 28 عامًا" "راشد أحمد عثمان، 47 عامًا" "نجاح عبده محمد حسن، 64 عامًا".



كما أصيب كل من "أحمد عبدالسلام علوان، 29 عامًا" "هويدا حسن إبراهيم، 45 عامًا" "أحمد محمد عبد الرحيم، 30 عامًا" "عارف عبده إبراهيم، 48 عامًا" "باخوم نسيم سيفان، 37 عامًا" "سارة جميل موسى، 33 عامًا" "آمال السيد موسى، 38 عامًا" "سيرينا باخوم نسيم، 3 أعوام".



تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى حورس العام بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.