شولتس يرحب بـ الأخوة والأخوات الأوكرانيين في افتتاح دورة ألعاب أنفكتوس جيمز

في كلمة عبر الفيديو، بعث المستشار الألماني أولاف شولتس بتحية حارة بشكل خاص للفريق الأوكراني المشارك في دورة ألعاب "انفكتوس جيمز" خلال مراسم افتتاح الدورة في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا مساء اليوم السبت.

يذكر أن دورة ألعاب "انفكتوس جيمز" البارالمبية أسسها الأمير البريطاني هاري للجنود الذين حدثت لهم إعاقات بسبب إصابات في الحرب.

وقال شولتس إن الرسالة التي تبعث بها الألعاب والمشاركون فيها هي عدم الاستسلام أبدا مشيرا إلى أن شجاعة المشاركين "تلهمنا للدفاع عن حريتنا وقيمنا، كما يدافع أخوتنا وأخواتنا الأوكرانيون عن وطنهم وحريتهم وحقهم في العيش في حرية في مواجهة العدوان الروسي الغاشم"، وأردف:" المجد لأوكرانيا".

يذكر أن هذه الكلمة تم تسجيلها باللغة الإنجليزية قبل الحادث الذي تعرض له شولتس أثناء ممارسة رياضة الركض مطلع الأسبوع الماضي.

ويشارك أكثر من 500 جندي من معاقي الحروب من 21 دولة في المهرجان الرياضي في دوسلدورف لمدة أسبوع، وتقام هذه الدورة في ألمانيا لأول مرة.

