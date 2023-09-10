ولي العهد السعودي يناقش مع رئيس المجلس الأوروبي جهود تحقيق الأمن بالمنطقة والعالم

ناقش ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن " ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، التقى في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند، اليوم الأحد، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل".

وجرى خلال اللقاء، بحسب "واس"، "استعراض العلاقات التاريخية والتعاون القائم بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات".

كما بحث ولي العهد السعودي وميشيل" الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وذكرت "واس" أن ولي العهد السعودي استعرض اليوم الأحد، مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، علاقات التعاون بين المملكة والبرازيل، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في المجالات كافة.

ووصل ولي العهد السعودي إلى نيودلهي صباح أمس السبت؛ لرئاسة وفد المملكة في قمة مجموعة العشرين G20.