الصحة: أكثر من 50% من وفيات الأمهات حملن في سن قبل الـ 20

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن أبرز تكليفات الرئيس السيسي على هامش ختام فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان، والذي عقد خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر لمناقشة القضية السكانية وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان؛ تمثلت في التوجيه بالتركيز على تحسين جودة حياة المواطن، بالإضافة إلى إدراج خدمات تنظيم الأسرة لمنظومة التأمين الحي.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» عبر شاشة قناة «DMC» مساء السبت، أن توجيه الرئيس بالتركيز على تحسين جودة حياة المواطن في مختلف المجالات الصحية والتعليمية وصولا إلى توفير فرصة العمل؛ تستهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصري من خلال التركيز على جودة الخدمات المقدمة.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على ضرورة استغلال الثروة البشرية التي وهبها الله لمصر كوسيلة فاعلة من أدوات التنمية وليست عائقا أمام فرص التنمية، من خلال ضبط معدلات الإنجاب وضمان حق الطفل في الحصول على الرعاية اللازمة والتعليم الجيد.

وأشار إلى ارتفاع معدلات وفيات الأمهات اللائي ينجبن في سن ما قبل الـ 20 عاما بأكثر من 50 % مقارنة بالفترات الإنجابية في أعمار بين 22 إلى 25، فضلا عن ارتفاع معدل احتمالية وفاة الطفل بنسبة 20 %، معقبا: «لابد من وجود فترة بينية مناسبة بين الطفل».

