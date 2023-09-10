محتجون ضد معرض ميونخ للسيارات يعتزمون تنظيم المزيد من الاحتجاجات

قام معارضون لمعرض ميونخ التجاري الألماني السنوي للسيارات "آي إيه إيه موبيليتي"، المنعقد في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، بإغلاق أحد الشوارع واحتلال منزل شاغر بشكل رمزي يوم السبت.

وقالت متحدثة باسم التحالف، الذي يطلق على نفسه اسم "لا مستقبل لـ/آي إيه إيه/"، إن الهدف هو الاحتجاج على النظام الذي تصبح فيه المنازل فارغة كأشياء افتراضية على الرغم من عدم وجود شقق ومناطق مفتوحة، في حين يتم توفير المساحات العامة لشركات السيارات.

وأحاطت الشرطة بالحصار الذي كان سلميا. وفي وقت لاحق قامت الشرطة باخلاء المحتلين وانهاء الحصار، بحسب ما قال متحدث باسم الشرطة مساء السبت.

واستخدم نحو 100 ناشط السلاسل البشرية والحواجز لمنع الوصول إلى الشارع القريب من ساحة معارض ثيرزينفيس بوسط ميونخ، حيث يقام مهرجان أكتوبر للبيرة كل عام.

ويقام معرض "أي إيه إيه" للسيارات في ميونيخ للمرة الثانية. وبدأ يوم الثلاثاء الماضي ويستمر حتى اليوم الأحد.

ومن المقرر تنظيم مظاهرتين كبيرتين اليوم الأحد. ويحذر مراقبون من أن إحداها يمكن أن تؤدي إلى اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، كما حدث قبل عامين.

