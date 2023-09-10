أول تعليق من مبولحي بعد انتقاله إلى شباب بلوزداد

أبدى الحارس الدولي الجزائري وهاب رايس مبولحي، سعادته بتجربته الجديدة مع نادي شباب بلوزداد حامل لقب الدوري الجزائري في المواسم الأربعة الأخيرة.

وانضم مبولحي، الأسبوع الماضي، لشباب بلوزداد بموجب عقد يمتد لموسمين، قادما إليه من نادي القادسية السعودي.

وقال مبولحي، في تصريحات له نشرت عبر الصفحة الرسمية لشباب بلوزداد على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك": "أنا سعيد جدا بتواجدي هنا، إنها تجربة جديدة لي. قدمت إلى هنا بطموحات كبيرة، وأعلم ما حققه الفريق في السنوات الأخيرة".

وأضاف: " سأقدم أفضل ما لدي، كلاعب وكزميل من أجل الذهاب إلى أبعد ما يمكن، عملية انتقالي إلى هنا كانت سهلة جدا، الاتصالات مع رئيس الفريق كانت جيدة وتم الاتفاق بيننا بسرعة".

وتابع:" أعرف الكثير من اللاعبين، لدينا مجموعة جيدة ومدرب يملك خبرة كبيرة، هذا ما سيساعدنا في تحقيق هدفنا في دوري الأبطال، الرئيس قام بعمل رائع، هيأ كل الظروف من أجل تكوين مجموعة متحدة وقوية، يجب أن نعمل في هدوء، كل شيء سيسير على ما يرام".

يذكر أن مبولحي، البالغ من العمر 37 عاما، غائب عن صفوف المنتخب الجزائري منذ أشهر بسبب ابتعاده عن مستواه المعهود.