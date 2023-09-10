جامعة المنوفية: مقترح لإنشاء شركة مساهمة مصرية تكون مركزا للطاقة الجديدة

ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماع مجلس إدارة مركز بحوث الطاقة الجديدة والمتجددة، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وأعضاء مجلس إدارة المركز، والدكتور مجدي أبو غزالة المشرف على المركز.



وقال الدكتور أحمد القاصد، إن اللجنة ناقشت مقترح إنشاء شركة مساهمة مصرية لتكون مركزا للطاقة الجديدة والمتجددة تساهم فيها الجامعة مع الغير بهدف زيادة الموارد الذاتية للمركز وجامعة المنوفية.



وأوضح أن نشاط الشركة يتمثل في إنجاز المشروعات البحثية المبتكرة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والمقاولات وتصميم، وتنفيذ وصيانة وتشغيل محطات الطاقة الشمسية محليا وخارجيا، وغيرها من المشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة.



ووجه بضرورة أن تتبنى الشركة مشروعات إنتاجية غير تقليدية أو متكررة وذات جودة عالية وقابلة للمنافسة في السوق المحلي مع عمل دراسة جدوى تتوافر فيها كل مقومات نجاح هذه المشروعات.



ووافق المجلس، على تنفيذ دورة تدريبية للطلاب والخريجين على نظم الطاقة الشمسية وتطبيقاتها، إلى جانب الموافقة على عقد دورة تدريبية تخصصية على طرق تصميم المحطات الشمسية للطلاب والخريجين، وعقد دورة تدريبية حول توليد الغاز الحيوي من المخلفات الحيوانية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.