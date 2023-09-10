منتخب إيطاليا يتعادل مع مقدونيا الشمالية في تصفيات أمم أوروبا

تعادل منتخب مقدونيا الشمالية مع ضيفه منتخب إيطاليا 1 /1، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة في تصفيات كأس أمم أوروبا، المقرر إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل.

وتقدم منتخب إيطاليا عن طريق تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 47، قبل أن يدرك إينيس بردهي التعادل لمقدونيا الشمالية في الدقيقة 81.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط خلف خصمه المقبل يوم الثلاثاء منتخب أوكرانيا، فيما يتصدر المنتخب الإنجليزي الترتيب برصيد 13 نقطة.

على الجانب الأخر، يحتل منتخب مقدونيا الشمالية المركز الرابع في الترتيب برصيد أربع نقاط وبفارق الأهداف خلف إيطاليا، حامل لقب النسخة الماضية، فيما يتذيل منتخب مالطة الترتيب بدون رصيد من النقاط.