التوتر يخيم على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان

يسود التوتر مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوبي لبنان حيث مازالت الاشتباكات تسمع بوتيرة تخف حيناً وتتصاعد أحياناً.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأحد أن "الوضع الأمني متوتر في مخيم عين الحلوة، وظلت الاشتباكات حتى منتصف الليل متقطعة حيث توقفت مدة أربع ساعات لتستأنف عند الرابعة فجرا وما زالت بوتيرة تخف حيناً وتتصاعد احياناً، رغم كل الجهود والاتصالات التي أجريت على اعلى المستويات واللقاءات التي عقدت حتى ساعة متأخرة من الليل، باشراف سفير فلسطيني أشرف دبور وحضوره".

ووفق الوكالة، "تدور الاشتباكات عند نقطة المحور الغربي للمخيم حي حطين جبل الحليب، ويسمع دوي القذائف التي تخطت حدود المخيم لتطاول أماكن الجوار حاصدة المزيد من الخسائر البشرية والمادية"، مشيرة إلى نسبة نزوح أكبر للأهالي من المخيم في اتجاه اماكن آمنة في مدينة صيدا.

وكشف موقع "النشرة" اللبناني اليوم عن "اشتداد وتيرة الاشتباكات بالمخيم في محور الرأس الأحمر والطيرة الآن".

وكان عدة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في الاشتباكات التي تجددت في المخيم منذ يوم الخميس الماضي.

وشهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في نهاية يوليو الماضي اشتباكات بين عناصر من "حركة فتح " وعناصر من مجموعات إسلامية، استمرت عدة أيام، وأسفرت عن مقتل 11 شخصاً وسقوط أكثر من 60 جريحاً، وتسببت بأضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية داخل المخيم.

وأعلنت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في 22 أغسطس الماضي، الاتفاق على آليات متابعة تبدأ بتسليم المشتبه بهم بحوادث الاغتيال التي فجرت معارك مخيم عين الحلوة يوم 30 يوليو الماضي.