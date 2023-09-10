نائب محافظ سوهاج: تلقي 20 ألف شكوى ضمن مبادرة صوتك مسموع حتى الآن

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عقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع أعضاء فريق عمل مبادرة "صوتك مسموع"، وذلك لمتابعة سير العمل، وفحص الشكاوى الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك "، وبرنامج "الواتس آب"، وسرعة الرد على وزارة التنمية المحلية، والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين، بحضور محمود عاطف رئيس فريق المبادرة.