ماكرون: إعلان قمة العشرين لا يمثل نصرا دبلوماسيا لروسيا

- الرئيس الفرنسي: مجموعة العشرين ليست المكان المناسب لتوقع إحراز تقدم دبلوماسي بشأن الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إن مجموعة العشرين، التي تأسست لحل القضايا الاقتصادية الدولية، ليست بالضرورة المكان المناسب لتوقع تحقيق تقدم دبلوماسي بشأن الحرب في أوكرانيا.

وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر صحفي، أن إعلان مجموعة العشرين لا يمثل نصرا دبلوماسيا لروسيا التي خرجت من القمة منعزلة، بحسب وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق، قال مسئول بالاتحاد الأوروبي، طلب عدم نشر اسمه، إن المناقشات حول الإعلان الختامي لقمة زعماء دول مجموعة العشرين استمرت حتى اللحظة الأخيرة، وكانت الحرب في أوكرانيا هي القضية الأكثر إثارة للخلاف قبل التوصل إلى توافق.

* ضربة للدول الغربية

كما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن إعلان قمة مجموعة العشرين في الهند كان بمثابة ضربة للدول الغربية؛ بسبب عدم وجود إجماع عالمي على دعم أوكرانيا.

من جانبها، ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن الزعماء المجتمعون في الهند لحضور القمة السنوية لمجموعة العشرين تمكنوا من الاتفاق على إعلان مشترك يعرض وجهات النظر المشتركة بشأن تغير المناخ والتنمية الاقتصادية، لكنهم أظهروا الانقسامات داخل المجموعة من خلال عدم الإدانة الصريحة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان الدبلوماسيون يعملون جاهدين لصياغة بيان مشترك نهائي في الفترة التي سبقت القمة، لكنهم واجهوا عقبات في صياغة وصف الحرب الأوكرانية.

وجاء في الإعلان: "يجب على جميع الدول الامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها سعياً للاستيلاء على الأراضي"، دون أن يشير البيان صراحةً إلى روسيا.

كما نصت الوثيقة على معارضة استخدام الأسلحة النووية وسلطت الضوء على الآثار الاقتصادية للحرب.

وفي انعكاس للانقسامات العميقة بين دول مجموعة العشرين، أقر البيان بأن "هناك وجهات نظر وتقييمات مختلفة للوضع".

* إشادة أمريكية بالإعلان

وقد نال هذا الإعلان إشادة الولايات المتحدة، إذ وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان البيان بأنه "معلم مهم لرئاسة الهند وتصويت بالثقة في قدرة مجموعة العشرين على الاجتماع معًا لمعالجة مجموعة ملحة من القضايا".

ويتعين على روسيا، باعتبارها عضواً في مجموعة العشرين، أن توافق على أي بيان إجماعي بشأن أوكرانيا.

وقاومت روسيا والصين لغة أقوى في البيان الختامي، مما جعل التوصل إلى أي نوع من الاتفاق صعبا.

وجدير بالذكر أنه لم تختتم أي قمة لمجموعة العشرين دون إصدار إعلان مشترك من نوع ما.