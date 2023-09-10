إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الرابع لسد النهضة

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اليوم، اكتمال الملء الرابع من سد النهضة، دون توضيح لكمية المياه التي خزنها هذا العام.

ونشر حساب مكتب رئيس الوزراء، على موقع x (تويتر)، صورا يعتقد أنها التقطت اليوم، يظهر فيها أحمد أمام سد النهضة، حيث تفيض المياه من الممر الأوسط.

وهنأ رئيس الوزراء الإثيوبي، على صفحته بموقع X جميع الذين شاركوا في المشروع سواء بالمال والوقت والعمل والدعاء، كما حث جميع الإثيوبيين على تكرار "هذه الوحدة في القضايا الوطنية الأخرى".

وأضاف: "كان هناك الكثير من التحديات. لقد تم جرنا إلى الوراء. لقد واجهنا تحديات داخلية وضغوطا خارجية. لقد تغلبنا على كل هذه الأمور وأصبحنا قادرين على الوصول إلى هذه المرحلة. ومع ذلك، لم نكمل بعد تسلق التل على الرغم من أننا وصلنا للتو إلى قمة التل".

كما حث رئيس الوزراء الإثيوبيين على مواصلة دعمهم حتى اكتمال السد.

وفي أواخر أغسطس الماضي، استؤنفت مفاوضات سد النهضة في القاهرة بحضور وفود رسمية من الدول الثلاث.

وأعلنت وزارتا الري والخارجية لاحقا أن المفاوضات لم تشهد تغيرا في مواقف إثيوبيا.