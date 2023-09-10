نحو 240 شخصا يستقلون رحلة خاصة بالقطار من براغ إلى برلين لحضور فعاليات يوم القصر المفتوح

استقل نحو 240 شخصا رحلة قطار خاصة من براغ إلى برلين عبر دريسدن، يوم أمس السبت، لحضور الاحتفال الشعبي المقام بمناسبة "يوم القصر (الرئاسي) المفتوح"، الذي يحتفي بالمجتمع المدني والعمل التطوعي، والذي يقام في المقر الرسمي للرئيس الألماني ببرلين، بحسب ما أورده "راديو براغ" التشيكي، اليوم الأحد.

ويتم تنظيم رحلة القطار من جانب مهرجان "جزر براغ المتحدة" و"الصندوق التشيكي الألماني للمستقبل"، الذي يحتفل هذا العام بمرور 25 عاما على تأسيسه. وتعد عربات القطار، الذي انطلق من العاصمة براغ في حوالي الساعة الثامنة صباحا، بمثابة منصات فنية تضم عروضا أدبية وموسيقية ومسرحية.

ومن بين المنظمات التي تعرض أعمال البلاد، السفارة التشيكية في برلين، والقسم الألماني التابع لراديو براغ الدولي.

وفي كلمته الترحيبية، قال الرئيس الألماني شتاينماير إن القصر الرئاسي "بيلفو"، مكان للديمقراطية: "ومن الممكن ملاحظة هذا بشكل خاص تماما في مثل هذه الأيام كيوم القصر المفتوح الذي تنفتح فيه الأبواب والبوابات أمامكم".

ونُصِب في حديقة القصر اليوم خمسة مسارح لإقامة عدة فعاليات مثل الحفلات الموسيقية وعروض المنافسات الشعرية بالإضافة إلى العروض الراقصة، كما تم تخصيص عناصر في البرنامج للأطفال فضلا عن إتاحة القيام بجولات داخل القصر.

وتجدر الإشارة إلى أن الدخول مجاني.

وتعتبر التشيك وولاية تورينجن الألمانية ضيفي شرف المهرجان الذي دعا إليه شتاينماير وزوجته إيلكه بودنبندر. ولهذا السبب أتاح البرنامج الرسمي لمن يرغب من الحضور تعلم اللغة التشيكية في دورة لغة تجريبية وتذوق أطعمة تتميز بها منطقة بوهيميا.