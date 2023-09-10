المسرح المصرى يحصد جائزتين فى المهرجان التجريبى

* شهادة تقدير لعرض «الرجل الذى أكله الورق».. وتكريم استثنائى لفقيد المسرح التونسى الأسعد المحواشى



حصد المسرح المصرى جائزتين فى الدورة الـ 30 لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، وحصل عرض «من أجل الجنة إيكاروس» على جائزة أفضل عرض مسرحى، كما فاز الفنان خالد رأفت بجائزة أفضل ممثل عن تجسيده لدور الأب فى العرض نفسه، بينما منحت لجنة التحكيم شهادة خاصة للعرض المصرى «الرجل الذى أكله الورق».

وكانت وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلانى، والدكتور سامح مهران، رئيس المهرجان قد قاما بتسليم جوائز الدورة الثلاثين خلال الحفل الختامى الذى أقيم بالمسرح الكبير بدار أوبرا القاهرة.

وحصل على جائزة أفضل مخرج مسرحى، المخرجان جيا وديمترى عن عرض «عطيل» من چورچيا، فيما حصلت على جائزة أفضل ممثلة، الفنانة الجزائرية أسماء الشيخ، عن دورها بعرض «نوستالجيا»، وذهبت جائزة أفضل نص مسرحى أو فكرة، إلى مايكل فابريس من الكونغو.

وذهبت جائزة أفضل إضاءة إلى عباس قاسم عن عرض «ملف 12» لدولة العراق.

ومنحت لجنة التحكيم برئاسة المخرج عصام السيد ثلاث شهادات تقدير خاصة لكل من عرض «أنتيجون» من ليتوانيا، وعرض «ملف 12» من العراق، إضافة إلى عرض المصرى «الرجل الذى أكله الورق».

وأهدت وزيرة الثقافة درع المهرجان، لروح الفنان التونسى الراحل الأسعد المحواشى، تقديرا لمسيرة عطائه المتفردة، وتسلمه الفنان التونسى منير العراقى، وذلك فى تكريم استثنائى للفنان التونسى الذى رحل عن عالمنا فى أحد المستشفيات بالقاهرة، صباح يوم ختام المهرجان إثر أزمة صحية مفاجئة.

استهل حفل الختام بالوقوف دقيقة صمت حداد على روح الأسعد المحواشى، أحد رواد فن العرائس فى تونس والوطن العربى.

وشهد الحفل عرضا لفيلم قصير تضمن أهم ملامح الدورة الثلاثين للمهرجان، وقدم الفنان محمود حميدة، عرضا أدائيا قصيرا مدته 7 دقائق، عبر خلاله عن أهمية التجريب فى المسرح، والدور البناء للتجريب فى إحداث التقدم المنشود للتجربة الإنسانية بشكل عام، وفن المسرح بشكل خاص، حيث جسد دور مخرج يضع رؤى لعرضه المسرحى الذى سينطلق بعد دقائق.

العرض فكرة وإخراج هانى عفيفى، وشارك فيه نخبة متميزة من الفنانين، هم تامر ضيائى، وسارة عادل، وضياء الدين زكريا، وبمشاركة مجموعة من الرقصات من تصميم، سالى أحمد، وديكور محمد الغرباوى، وجرافيك رضا صلاح، وإضاءة ياسر شعلان، وأزياء مروة عودة، ومادة فيلمية رومانى خيرى، وإيقاعات لفرقة «أوسكاريزما».

حضر حفل ختام المهرجان عدد كبير من فنانى المسرح العربى، ومنهم الكاتب إسماعيل عبدالله رئيس الهيئة العربية للمسرح، وأحمد أبورحيمة مدير إدارة المسرح بالشارقة، وعبدالاله السنانى رئيس مهرجان الرياض المسرحى الدولى، والسفير على المهدى والدكتور جبار چودى نقيب الفنانين العراقيين، وعبدالله الشيحى مدير مسرح عجمان، والفنان البحرينى يوسف حمدان، والدكتور سامى الجمعان من السعودية، والفنانة الليبية خدوجة صبرى، والفنان على عليان رئيس مهرجان المسرح الحر فى الأردن.

ومن المسرحيين المصريين، حضرت الفنانة سميرة عبدالعزيز، والمخرج خالد جلال، والفنان وليد عونى، والفنان ياسر عزت، والمخرج أشرف فايق، والفنان حلمى فودة، والمخرج مازن الغرباوى رئيس مهرجان شرم الشيخ المسرحى.

* أفضل عرض

عرض «من أجل الجنة.. إيكاروس»، الفائز بجائزة أفضل عرض من مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، هو انتاج مشترك بين مصر وألمانيا، تدور احداثه حول الأسطورة اليونانية القديمة التى تحكى أن رجلا وابنه احتجزا فى جزيرة تشبه المتاهة ولما أعيتهما الحيلة فى البحث عن مخرج عكفا على صنع جناحين من الشمع لكل منهما كى يستخدماها فى الطيران، باعتبارها الوسيلة الوحيدة للمنجاة.

وحذر الأب ابنه كثيرا من أن يبتعد عنه فى الهواء أو أن يقترب من الشمس، غير أن تحذيره لم يأتِ بنتيجة، حيث اقترب الابن من الشمس وحينها ساحت جناحاه الشمعية وسقط شهيدا لشغفه بالطيران.

المسرحية عن نص من كتابة بينديكت نويشتاين، كلاوس أوفركامب، وكريستيان شايدولوفسكى، وترجمه من الألمانية إلى الإنجليزية ناتالى شبير، وأعد النص وترجمه إلى العربية محمد الهجرسى، وأخرجه أحمد عزت الألفى، وأنتجته فرقة مسرح الورشة فى هانوفر ــ ألمانيا.

