 كيشيدا: هناك تفاهم بين دول جي 20 بشأن إطلاق المياه المعالجة من محطة فوكوشيما - بوابة الشروق
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كيشيدا: هناك تفاهم بين دول جي 20 بشأن إطلاق المياه المعالجة من محطة فوكوشيما

نيودلهي (د ب ا)
نشر في: الأحد 10 سبتمبر 2023 - 3:07 م | آخر تحديث: الأحد 10 سبتمبر 2023 - 3:07 م

قال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، خلال قمة مجموعة العشرين "جي 20" في نيودلهي، إن هناك مزيدا من التفاهم بين الدول بشأن إطلاق المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية المتضررة في المحيط.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن كيشيدا قال للصحفيين اليوم الأحد، إن دولا، من بينها تركيا وهولندا، أعربت عن دعمها وتفهمها.

ودعا كيشيدا الصين لإنهاء الحظر الذي فرضته على واردات المأكولات البحرية على الفور.

وكان مسئولون كبار من اليابان والصين قد ناقشا الأسبوع الماضي خلافاتهما بشأن تخلص طوكيو من المياه المعالجة، وذلك خلال قمة رابطة جنوب شرق آسيا "الآسيان" في جاكرتا.

وفيما يتعلق باحتمالية إجراء تعديل وزاري، قال كيشيدا، إنه يدرس إجراء تعديل في إدارته خلال الشهر الجاري.

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