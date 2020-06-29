أعربت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عن امتنانها لكل عبارات الثناء والدعوات بالرحمة إلى والدتها من جانب جمهورها ومتابعيها، قائلة: «من 6 سبتمبر إلى اليوم الاحتفالات وكأنها في وسطنا حاجة جميلة، أنا بدعي كل يوم ربنا يديم عليها نعمة حب الناس، بشكر كل واحد يهتم أنه يدعي لها ويتابع صفحتها ويذكرها دائما بالخير».

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «من مصر» عبر شاشة قناة «CBC» مساء السبت، أن مشاعر الجمهور اتجاه ذكراها وأعمالها تبعث في النفس أسرتها الشعور بالأمان والبهجة والسعادة، معقبة: «السيرة أجمل شيء وأثر ممكن الإنسان يتركه، وربنا يديم هذه النعمة عليها».

وتابعت ابنة الفنانة الراحلة، أنها تعمل على إعادة إحياء وترسيخ القيم والسلوكيات التي نشأت وتربت عليها والتي عاصرتها طوال فترة حياة والدتها بغرس تلك القيم الأخلاقية في جيل النشء، قائلة: «بعلم الشباب السلوكيات اللي اتربيت عليها واسترجع كل نصائح ماما واطبقها على الطلبة عندي في المدرسة كنوع من أنواع الصدقة الجارية لامي؛ لأننا محتاجين نفتكر سلوكياتنا الحلوة ونرجع لعادتنا وقيمنا».

وعن أبرز النصائح الشخصية التي قدمتها الجداوي إلى ابنتها، قالت: «كانت دائما تنصحني أكون نفسي بشخصيتي وسلوكي وليس شخصا آخر»، لافتة إلى إبداء والدتها استياءها البالغ من تبدد منظومة القيم والعادات وتغير سلوكيات المجتمع، معقبة: «كانت دائما تقول لي: (البسي اللي شبهنا شبه عاداتنا وتقاليدنا)، كانت تستاء جدًا من البنطلون المقطع والبنطلون الساقط سواء للولد أو البنت ويزعجها جدا وتقول: (مش شبهنا ولا عادتنا الولد لازم يكون فيه سمات الرجولة والخشونة)».

