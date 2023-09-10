رئيس الوزراء اللبناني يعرب عن تعاطف بلاده مع المغرب بسبب الزلزال

أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، يوم السبت، عن تعاطف لبنان مع المغرب بسبب الزلزال الذي ضرب مناطق مغربية عدة يوم الجمعة، وأبدى استعداد لبنان للمساعدة في أعمال الإغاثة، في برقية وجهها إلى ملك المغرب محمد السادس.

وعبر ميقاتي " عن تعاطف لبنان مع المغرب، قيادة وشعبا، في هذه المحنة الأليمة التي أصابته بنتيجة الزلزال الذي ضرب مناطق مغربية عدة"، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني.

وقال ميقاتي في برقيته "آلمنا المصاب الكبير الذي حل بالمغرب الشقيق، ولكننا على ثقة أنه سيتجاوز بارادة شعبه هذه المحنة وينهض من جديد".

وأبدى الرئيس ميقاتي "استعداد لبنان للمساعدة في عمليات الإغاثة الجارية، ووضع إمكاناته "في تصرف المغرب الشقيق للخروج من هذه المحنة المؤلمة".

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين قد أعربت، في وقت سابق السبت، عن "كامل تعاطفها مع المملكة المغربية وشعبها الشقيق أزاء هذا المصاب"، متمنيةً "الرحمة للضحايا والشفاء للجرحى".

وتابعت الوزارة "الوضع في مدينة مراكش في المملكة المغربية، بعد الزلزال الذي ضرب المدينة، مع سفير لبنان في الرباط زياد عطالله الذي تواصل في الساعات الأخيرة مع أفراد الجالية اللبنانية، مطمئناً إلى سلامتهم حيث اقتصرت الأضرار التي طالتهم على الماديات".

وكان زلزال عنيف ضرب عددا من المناطق في المغرب ليل الجمعة، وأسفر عن مقتل وجرح مئات الأشخاص.