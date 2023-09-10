الإصابة تحرم منتخب إسبانيا من أولمو وأسينسيو أمام قبرص

يفتقد المنتخب الإسباني لجهود المهاجمين ماركو أسينسيو وداني أولمو أمام قبرص يوم الثلاثاء المقبل في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 بألمانيا، بسبب الإصابة.

وتعرض الثنائي للإصابة خلال الفوز الكاسح لإسبانيا على جورجيا 7 /1 أمس الجمعة وجرى استبدالهما بفيران توريس واوند يريمي بينو.

وسجل اولمو هدفا في شباك جورجيا في الدقيقة 38 قبل تعرضه لإصابة في الركبة ، وتحوم الشكوك حول مشاركته مع لايبزيج أمام أوجسبورج في البوندسليجا يوم السبت المقبل.

ويستهل لايبزيج مشاركته في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل بملاقاة مضيفه يان بويز السويسري.