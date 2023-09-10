رئيس القومي للحضارة: مصر وكوريا الجنوبية بينهما أوجه تشابه ثقافى لا يمكن إنكارها

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف القومى للحضارة المصرية، إن الاحتفال بالأسبوع الثقافى الكورى، مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات الثقافية النابضة بالحياة بين كوريا الجنوبية ومصر.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل افتتاح "الأسبوع الثقافى الكورى"، بالمتحف القومي للحضارة المصرية، والذي عدد من السفراء منهم: سفير الاتحاد الأوروبى، تركيا، سنغافورة، اليابان، فيتنام، البوسنة والهرسك، موريشيوس، أنجولا، بنجلاديش، ليتوانيا، بنما، أوزبكستان، أستراليا.

وأضاف غنيم أنه على الرغم من المسافة الجغرافية التي تفصل بين بلدينا، نجحت هذه العلاقات فى سد الفجوة وجعلنا أقرب من خلال التزامنا المشترك برعاية الفنون والإبداع والإثراء الثقافي، والتبادل الديناميكي للأفكار والعادات والتقاليد، حيث تفخر كل من الثقافات المصرية والكورية بتاريخها الغني، بما في ذلك اللغة والأدب والموسيقى والرقص والمهرجانات.

وتابع: على سبيل المثال، تنغمس البلدان فى عدد كبير من الاحتفالات على مدار السنة، من الاحتفالات الملونة للعيد فى مصر إلى مهرجانات تشوسوك احتفالات السنة القمرية الجديدة النابضة بالحياة فى كوريا، حيث تعمل هذه الأحداث كوسيلة قوية لتوحيد المجتمعات، وتعزيز الشعور بالعمل الجماعي، وتكريم هوياتنا الثقافية.

ولفت غنيم إلى أنه علاوة على ذلك، يحتل عالم الفنون والإبداع مكانة خاصة فى كلا البلدين، حيث تتميز كل ثقافة بأشكال فريدة من التعبير الفنى، من فنون الخط المصري إلى الرسم التقليدي الكوري.

وأوضح أنه على صعيد الموسيقى، كلا البلدين لديهما اختلافات إقليمية فى تقاليدهما الموسيقية، على سبيل المثال، تتميز أنماط الموسيقى الإقليمية الكورية كموسيقى "المين يو" و "الجيون جاك" التقليدية بخصائص فريدة كتلك التى تتمتع بها الأنماط الإقليمية المختلفة للموسيقى المصرية، بما فى ذلك الموسيقى الشعبية المصرية فى شمال مصر وجنوبها.

وأضاف غنيم أن التقديس المتبادل للتراث الثقافى والفنون، والآثار والعادات والتقاليد بمثابة شهادة على القوة الدائمة للاتصال البشرى والإمكانيات التى لا حدود لها، وبينما تُظهر مصر وكوريا اختلافات فى جوانب متعددة، فإن أوجه التشابه الثقافى التى لا يمكن إنكارها تذكرنا بالقيم العالمية والتجارب الإنسانية المشتركة التى تربطنا ببعضنا البعض.