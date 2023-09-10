 ميسي يقدم تعازيه لضحايا زلزال المغرب - بوابة الشروق
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ميسي يقدم تعازيه لضحايا زلزال المغرب

الشروق
نشر في: الأحد 10 سبتمبر 2023 - 6:13 م | آخر تحديث: الأحد 10 سبتمبر 2023 - 6:15 م

قدم ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، تعازيه للشعب المغربي الذي ضربه الزلزال صباح أمس السبت ونتج عنه العديد من الضحايا.

وتفاجأ الشعب المغربي بزلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر الذي ضرب عددًا من مناطق المغربي في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، ونتج عنه عدد كبير من الضحايا كانت أكثرها من الدار البيضاء ومراكش وأكادير والرباط.

ووجه ليونيل ميسي، رسالة للمتضررين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "تعازينا لجميع عائلات ضحايا الزلزال في المغرب وكل القوة للجرحى والمتضررين من الكارثة المروعة".


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