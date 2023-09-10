رئيس وزراء اليونان يزور منطقة ثيساليا المتضررة من الفيضانات

من المقرر أن يزور رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بعد ظهر اليوم الأحد، منطقة "ثيساليا" التي اجتاحتها الفيضانات.

وسيدلي رئيس الوزراء في الساعة 19:00 بتصريحات من مركز تنسيق العمليات، وسيعقب ذلك إعلانات عن إجراءات الدعم لهؤلاء المتضررين، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الأحد.

وارتفعت حصيلة قتلى العاصفة "دانيال" إلى 12 شخصا، بعد تحديد موقع جثة رجل 58 عاما، من قبل طائرة بدون طيار، في منطقة "كارديستا" اليوم الأحد. وكان الرجل مفقودا منذ الأربعاء الماضي.

وتم العثور على جثة رجل مفقود 77 عاما أمس السبت، في بحر إيجه. وارتفع عدد الأشخاص المفقودين إلى خمسة، لكن العدد ربما يرتفع.

وقال متحدث باسم الحكومة إن انتخابات البلدية ستجرى في موعدها المقرر في الثامن من أكتوبر المقبل.