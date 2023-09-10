 أمارا ضيوف يكتب التاريخ في مباراته الأولى مع المنتخب السنغالي - بوابة الشروق
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أمارا ضيوف يكتب التاريخ في مباراته الأولى مع المنتخب السنغالي

محمد عاطف
نشر في: الأحد 10 سبتمبر 2023 - 1:27 ص | آخر تحديث: الأحد 10 سبتمبر 2023 - 1:27 ص

حقق المهاجم الشباب أمارا ضيوف، رقمًا قياسيًا خلال مشاركته الأولى مع منتخب السنغال أمام رواندا مساء السبت، في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة منتخبي السنغال ورواندا، والتي أقيمت مساء السبت، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم إفريقيا 2023.

وشارك أمارا ضيوف في مباراة منتخب بلاده السنغال أمام رواندا عند الدقيقة الـ 71، بدلا من زميله شيخ سابالي.

وأصبح أمارا ضيوف - ذو الـ 15 عامًا و 3 أشهر - أصغر لاعب في التاريخ يخوض مباراة مع المنتخب السنغالي.


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