أمارا ضيوف يكتب التاريخ في مباراته الأولى مع المنتخب السنغالي

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حقق المهاجم الشباب أمارا ضيوف، رقمًا قياسيًا خلال مشاركته الأولى مع منتخب السنغال أمام رواندا مساء السبت، في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة منتخبي السنغال ورواندا، والتي أقيمت مساء السبت، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم إفريقيا 2023.

وشارك أمارا ضيوف في مباراة منتخب بلاده السنغال أمام رواندا عند الدقيقة الـ 71، بدلا من زميله شيخ سابالي.

وأصبح أمارا ضيوف - ذو الـ 15 عامًا و 3 أشهر - أصغر لاعب في التاريخ يخوض مباراة مع المنتخب السنغالي.