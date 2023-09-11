مساعد وزيرة الهجرة: 10 مصريين متواجدين بمراكش ولا إصابات بينهم

قال السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، إنه فور انتشار نبأ وقوع الزلزال بالمغرب، أصدرت الدكتورة سها الجندي وزيرة الهجرة تعليماتها بتشكيل خلية أزمة سريعة جدًا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد، أنه تم التواصل مع سفير مصر بالمغرب والذي استعرض الموقف هناك، إلى جانب اطمئنان الوزيرة على أوضاع المصريين هناك، منوهًا أن الجالية المصرية تتركز في الدار البيضاء والرباط والمدن المحيطة بها، وطنجة.

ولفت إلى أن هناك بعض المواطنين المصريين في مدينة مراكش وأغادير، ولكن تم الاطمئنان عليهم والتأكد من عدم إصابتهم بأي مكروه، ويصل عددهم إلى 10 أفراد تقريبًا، مؤكدًا أنه ستتم الاستجابة لأي طلبات من المواطنين المقيمين بالمغرب، وتوفير كل الأوراق الثبوتية التي يحتاجونها، أو إعادة استخراج وثائق ومستندات فقدت في الزلزال.

وشدد على استمرار التواصل مع الجالية المصرية بالمغرب على مدار الساعة، منوهًا بأن استخراج جوزات السفر يتم إصداره خلال 15 يومًا بدءًا من تاريخ التقديم عليه، ولا يوجد أي مشاكل في هذه الإجراءات على الإطلاق.

وأكد أن الدكتورة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حرصت على التواصل مع السفارة المصرية بالمغرب؛ للتأكد من الحالة العامة للمصريين هناك.

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