الشركة الفرنسية تحتفل بالسنة الأولى لقطار العاصمة

مرور عام على تشغيل القطار الكهربائي الخفيف قطار العاصمة



احتفلت الشركة الفرنسية "أر آية تي بي" ديف للنقل كايرو، المسئولة عن إدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف (قطار العاصمة)، بمرور عام على تشغيل المشروع.

وقامت الشركة بنشر تفاصيل المشروع، اليوم الأحد، حيث قالت إن القطار الخفيف هو أول مشروع من نوعه في مصر وأحد وسيلة نقل في البلاد، ويهدف المشروع بالأساس إلى ربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخدمة المدن الجديدة المجاورة، فيبدأ من محطة عدلي منصور وحتى الوصول للعاصمة الإدارية.

وأضافت أن محطات القطار تستقبل الركاب يوميا من الساعة ٦ صباحا وحتى ١١.٣٠ مساء، وأن قطارات المشروع تسير بسرعة ١٢٠ كيلومترا/ الساعة، حيث تستقبل المحطات قطار كل ١٠ دقائق خلال ساعات الذروة، وقطار كل ١٥ دقيقة في الأوقات العادية.

أسعار التذاكر

يذكر أن أسعار التذاكر لإجمالي 3 محطات يبلغ 10 جنيهات، و15 جنيه حتى 7 محطات، و20 جنيه لأكثر من 7 محطات.

فيما تبلغ قيمة الاشتراك الشهري حتى 3 محطات 300 جنيه، و500 جنيه حتى 7 محطات، و600 جنيه لأكثر من 7 محطات.