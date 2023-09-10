نقل حوالي 40 نزيلا من سجن واندسوورث في لندن بعد هروب إرهابي مشتبه به

ذكر وزير العدل البريطاني، أليكس تشالك أن حوالي 40 نزيلا بسجن "واندسوورث" في لندن، تم نقلهم خارج سجن "الفئة ب"، بعد هروب المشتبه به الإرهابي، دانييل خليفة.

وأضاف تشالك اليوم الأحد أن النتائج الأولية لتحقيقاته في سجن لندن القديم، وجدت أن الإجراءات ذات الصلة مطبقة وأفراد الأمن كانوا متواجدين هناك، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الأحد.

لكنه قال إن عشرات الأفراد المحتجزين على ذمة التحقيق، تم نقلهم إلى مواقع مختلفة "من باب الحذر الشديد" وسط تساؤلات بشأن سبب عدم إيداع جندي سابق متهم بارتكاب جريمة في السجن شديد الحراسة .

وقال تشالك لبرنامج "صنداي مورنينج مع تريفور فيليبس"، الذي تبثه قناة (سكاي) "من باب الحذر الشديد، تم نقل بعض السجناء هناك – وبعض من هم في الحبس الاحتياطي (هذا الأسبوع).

وتابع تشالك "تم نقل موارد إضافية بالطبع إلى واندسوورث".

وأضاف "لكن أيضا من باب الحذر الشديد، تم نقل حوالي 40 سجينا".