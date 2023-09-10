قال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ قضية التغيرات المناخية يجب التعامل معها بأقصى قدر من الجدية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنّ مصر طرحت العديد من المبادرات في هذا الصدد، مثل صندوق مواجهة الخسائر والأضرار المناخية أو الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر.



وأشار إلى أن هذا الانتقال يحافظ على طبيعة البيئة، ويساهم في تجنب الآثار السلبية لتغير المناخ.



وتحدث فهمي، عن اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة العشرين، حيث وصفها بأنها كانت عديدة ومتنوعة.



وأكّد أن مصر ترتكز على ثوابت سياستها الخارجية، القائمة على التعاون من أجل البناء، وتعزيز التضامن بين الدول، مشيدا بعلاقة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ظل مجالات التعاون والممتدة.



ونوه بأن هناك تعاونا واسعا مع ألمانيا وفرنسا، وتحديدا في موضوعات ذات أولوية للدولة المصرية مثل ملف التصنيع ونقل التكنولوجيا ومشروعات النقل وبناء القدرة الصناعية في مختلف المجالات.



وأفاد بحضور القضايا الدولية والإقليمية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية التي حظيت بقدر كبير من المناقشات خلال اللقاءات الثنائية.







وفي وقت سابق من اليوم، عاد الرئيس السيسي إلى أرض الوطن، بعد المشاركة في قمة مجموعة العشرين، التي انعقدت بالعاصمة الهندية نيودلهي.