وزير الدفاع الألماني يدعم فكرة يوم لقدامى المحاربين

أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن دعمه ليوم قدامى المحاربين من أجل إحياء ذكرى المساهمات التي قدمها الأفراد السابقون في القوات المسلحة للبلاد.

جاء ذلك في تصريحات لبيستوريوس نشرتها اليوم الأحد بوابة زد دي إف هيوتي الألمانية، مضيفا "أعتقد أنها فكرة جيدة، وأنا منفتح عليها للغاية".

ويجب أن يصدر المقترح عن البرلمان، وذلك نظرا لأن الجيش الألماني يخضع لبرلمان البلاد. وأضاف: "إذا تم ذلك بشكل صحيح، فهي فكرة جيدة حقا".

ولطالما دعت جمعية الجيش الألماني، والتي تمثل مصالح الأفراد السابقين والحاليين في الجيش الألماني، من أجل يوم لقدامي المحاربين.

وكانت المفوضة البرلمانية للجيش، إيفا هوجل، قد أعربت يوم السبت عن دعمها أيضا للفكرة، وقالت لصحف ألمانية "أعتمد على هذا النقاش الذي سينشأ خلال ألعاب إنفيكتوس وسأدعمه".

وكانت هوجل تتحدث في الوقت الذي تقام فيه ألعاب إنفيكتوس، وهو حدث رياضي دولي للمحاربين القدامى، في مدينة دوسلدورف الألمانية.

وأيدت جمعية الجيش الألماني تحديد يوم 9 أو 16 سبتمبر كموعد ليوم المحاربين القدامى. تمثل التواريخ بداية ونهاية ألعاب إنفيكتوس.