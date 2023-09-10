أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، منح مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 3ر2 مليار دولار، خلال قمة مجموعة العشرين "جي 20" في نيودلهي، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وسوف يتم تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 300 مليون دولار خلال عام 2024، على أنه يتم البدء في تقديم بقية المساعدات وتقدر بملياري دولار خلال عام 2025 على هيئة قروض طويلة المدى ومنخفضة الفوائد عبر صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية.

ويشار إلى أن كوريا الجنوبية تشارك في العقوبات المالية ضد روسيا وتقدم مساعدات إنسانية لأوكرانيا. وعلى الرغم من طلبات كييف، لا ترسل كوريا الجنوبية أي أسلحة لأوكرانيا.