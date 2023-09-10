إسرائيل تعيد فتح المعبر التجاري الوحيد مع غزة لاستئناف التصدير

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أعادت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، فتح المعبر التجاري الوحيد مع قطاع غزة لاستئناف التصدير من القطاع إلى الخارج بعد خمسة أيام من المنع.

وتوجهت عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع إلى معبر (كيرم شالوم/كرم أبو سالم) التجاري أقصى جنوب قطاع غزة لتسويقها في الضفة الغربية والخارج، بحسب مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أنه تم البدء بتصدير شاحنات محملة بعدد من البضائع منها الأسماك والبسكويت، ومنتجات بلاستيكية، وحديد الخردة.

وقال مصدر فلسطيني، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن هذا التطور جاء بعد وساطة من قطر والأمم المتحدة في إطار جهود منع تصعيد الأوضاع الميدانية بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

ومنعت السلطات الإسرائيلية تصدير المنتجات من قطاع غزة إلى الخارج يوم الثلاثاء الماضي، على خلفية العثور على مادة متفجرة في شحنة للملابس كانت بطريقها إلى الضفة الغربية.

وبحسب مصادر فلسطينية، تسبب القرار الإسرائيلي بخسائر في القطاعات الإنتاجية، علما أن إجمالي صادرات قطاع غزة يصل إلى 134 مليون دولار أمريكي سنوياً.

ويشكل الجزء الأكبر من الصادرات القطاع الزراعي بحوالي 82 مليون دولار يليه الخردة 27 مليون دولار والملابس 22 مليون دولار، بحسب إحصائيات محلية.

ويعتبر معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة منذ فرص إسرائيل حصارا مشددا على القطاع الذي يقطنه ما يزيد عن مليوني نسمة منتصف عام 2007.