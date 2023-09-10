إنشاء مجمع إسلامي ومسجد جامع بمدينة شرم الشيخ وتطوير مسجد المنشية في طور سيناء

أجرت لجنة من وزارة الأوقاف تضم المهندس مجدي عبد الله أبو عيد رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية بوزارة الأوقاف، والمهندسة وفاء كرم مديرة المشروعات بالوزارة، والمهندس محمد عفيفي مدير الإدارة الهندسية بالأوقاف، جولة بمدينة شرم الشيخ لمعاينة موقع اختيار المسجد الجامع الكبير، والمزمع إقامته بحي النور طبقًا لتوجيهات الدولة، ومعاينة المجمع الإسلامي بمنطقه نبق.

ومن المقرر أن تجري اللجنة زيارة تفقدية بمدينة نويبع؛ لمتابعة مشروع إقامة مسجد الصديق، والوقوف على مراحل التنفيذ به واتخاذ ما يلزم نحو فرش المسجد وتجهيزه؛ تمهيدًا لافتتاحه.

واستقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الوفد الوزاري بحضور الشيخ إسماعيل الراوي مستشار المحافظ لشئون المساجد، والمهندس مصطفى عبده مدير التخطيط بالمحافظة.

وتناول اللقاء، الجولة التي قامت بها اللجنة بمدينة شرم الشيخ، ومدينة طور سيناء.

وقال المحافظ، إن إقامة المسجد الجامع الكبير بحي النور، ومجمع إسلامي بمنطقة نبق بشرم الشيخ، يعد إضافة للسياحة الدينية على أرض المدينة؛ لتتوافر بها المقومات السياحية التي تجذب السائحين من مختلف جنسيات العالم.

وأثنى المحافظ، على جهود اللجنة، مؤكدًا التعاون المشترك بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الأوقاف في خطه إنشاء وتطوير المساجد بالمحافظة.

وأشار إلى أنه سيجري التنسيق بين وزارة الأوقاف والمحافظة؛ لاتخاذ ما يلزم نحو تطوير ورفع كفاءة مسجد المنشية بمدينة طور سيناء، طبقًا للتقارير اللجنة الهندسية التي قامت بمعاينة المسجد.