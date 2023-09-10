محافظ مطروح يوجه بالاستعداد لموسم الأمطار والسيول

• عدم استقرار الأحوال الجوية في غرب مصر بداية من غد الاثنين

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمراجعة جميع الجهات المعنية بالمحافظة، الاستعدادات لموسم الأمطار ومواجهة السيول، خاصة مع توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غرب مصر حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية تبدأ غدا الاثنين.



وشدد المحافظ، على ضرورة الاستعداد التام والجاهزية لمواجهة السيول وأي طارئ، خاصة مع المتغيرات المناخية التي يشهدها العالم، وقيام كل الجهات المعنية بدورها ومسئولياتها مع التخطيط الجيد والتنفيذ الفعلي للمهام والمتابعة المستمرة.



وأكد أهمية مراجعة مخرات السيول وشنايش صرف الأمطار، ووضع سيناريو لكيفية المواجهة والتعامل مع أي طارئ، وتحديد البيانات وأرقام تليفونات الجهات المعنية وإعلانها للرد على أية شكاوى أو استغاثات عاجلة.



ووجه محافظ مطروح، بمراجعة وتدقيق جميع البيانات الخاصة بمعدات وأجهزة مواجهة السيول ومخرات السيول ومواقعها وتحديد اتجاه كل مخر ومسار المياه ونقاط تجمعاتها، سواء داخل المدن أو خارجها وعلى الطريق الدولى الساحلي، ومراجعة جاهزية أعمدة الكهرباء والأسلاك والعزل والحفاظ على الأرواح والممتلكات، مع تسير حركة المواطنين والسيارات، بالإضافة إلى مراجعة تصريف شنايش المطر بالشوارع وتطهيرها.



كما شدد على حصر جميع نقاط تجمع مياه الأمطار خاصة الأكثر عرضة للتضرر، وتحديد أماكنها لصرف تجمعات مياه الأمطار، وكذلك تحديد مناطق تجمع المياه بالقرب من محولات الكهرباء واتخاذ الإجراءات العاجلة.





