شولتس: ليس هناك داع للانشغال بمشاركة بوتين في قمة العشرين في البرازيل

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن اعتقاده بأنه ليس هناك داعٍ للانشغال بمسألة احتمال مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قمة مجموعة العشرين المقبلة في البرازيل في 2024.

وعلى هامش قمة العشرين الحالية المنعقدة تحت رئاسة الهند في نيودلهي، قال شولتس اليوم الأحد إن المهم الآن هو بيان القمة الذي تم اعتماده ولم تستطع روسيا التنصل منه.

وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي: "لهذا فإن مسألة قدومه من عدمها (بوتين إلى القمة المقبلة) هي تكهنات لا أريد أن أشغل نفسي بها".

ولم يشارك بوتين في فعاليات قمة العشرين في الهند وأناب عنه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

يشار إلى أنه كان هناك خلاف استمر طويلا بين دول المجموعة التي تضم أهم الاقتصادات الصناعية والصاعدة حول بيان القمة.

وينص الحل الوسط الذي تم التوصل إليه على عدم إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا بشكل صريح من جانب غالبية دول المجموعة كما حدث في العام الماضي على أن تتم الإشارة بدلا من ذلك إلى السلامة الإقليمية أي عدم المساس بحدود الدول.

وقال شولتس مشيدا بهذا الحل التوافقي: "هذا إذن هو الحدث الفعلي"، لافتا إلى أنه تم اتخاذ قرارات "اضطرت روسيا أن تقبل فيها بحقيقة أن المجتمع الدولي لا يقر بالمبادئ العنيفة للسياسة الروسية".