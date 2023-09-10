عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا لمتابعة سير العمل في إجراءات تسكين المواطنين في مشروع الأمل والنورس بمحافظة بورسعيد، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والمهندس عماد البرشة مدير مديرية الإسكان، ومديري إدارات التسكين ووحدة معلومات التسكين، وإدارة التحول الرقمي والإدارة المالية ومدير فرع بنك مصر.

واستمع محافظ بورسعيد، من مدير بنك مصر ومسئولي التسكين للإجراءات التي جرى اتخاذها بشأن تسكين المتقدمين لمشروعي الأمل والنورس ببورسعيد، لافتا إلى أن المحافظة أعلنت سابقا طرح 600 وحدة سكنية بمساكن النورس والأمل لمن يرغب من أبناء المحافظة، وتكون الأولوية لمن يرغب في الحصول على وحدات سكنية من متقدمي الإسكان التعاوني.

ووجه محافظ بورسعيد، بالتنسيق التام بين جهات التسكين بالمحافظة ومسئولي بنك مصر؛ للإسراع في إجراءات تسكين المواطنين المتقدمين للمشروع، ضمن التيسير على المواطنين.

وكان محافظ بورسعيد، وقع بروتوكول التمويل العقاري للوحدات السكنية بمناطق "النورس والأمل" ببورسعيد مع بنك مصر و صندوق التنمية الحضارية؛ لتمويل عدد 256 وحدة سكنية بمنطقة الأمل وعدد 320 وحدة سكنية بمنطقة النورس على مدار 30 عاما، والأولوية لمتقدمي الإسكان التعاوني؛ للتخفيف على الشباب المتقدمين للمشروع ولسرعة الحصول على الوحدات السكنية.