تنظم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، يوم الاثنين المقبل، وبالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الصناعة والتجارة في مصر ورشة العمل الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة في مجال تنفيذ مشروعات مبادرة "بلد واحد منتج واحد ذو أولوية" في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق الفعالية بحضور عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الفاو، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، والدكتور محمـد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ممثلاً عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء كامل هلال مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصناعية، ممثلاً عن وزير التجارة والصناعة، والدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور محمـد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية ورئيس فريق العمل الوطني.

كما يحضر من الأمم المتحدة، مدير قسم الإنتاج النباتي ووقاية النباتات في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، جينجيوان شيا، وممثل منظمة الفاو في مصر، نصر الدين حق، والمنسق العام لمكتب الفاو الإقليمي في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، حافظ مومنجانوف، ومسؤولة الصناعات الزراعية في مكتب الفاو الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، مريم رضائي.

وتنطلق ورشة العمل الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في القاهرة بحضور ممثلين من السودان، المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا، ليبيا، الأردن، سوريا، لبنان، العراق، السعودية، الامارات، عُمان، اليمن.