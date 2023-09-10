سليمان يكشف سر انضمامه لقائمة لبيب في انتخابات الزمالك

كشف أحمد سليمان المرشح السابق لرئاسة الزمالك في الدورتين الانتخابيتين الماضيتين عن سر عدوله عن الترشح لرئاسة النادي في الانتخابات المُقبلة وانضمامه لقائمة حسين لبيب.

وظهر سليمان رفقة لبيب المرشح للرئاسة ضمن قائمة كاملة تقدمت بأوراق ترشحها اليوم الأحد، وهو اليوم الأخير لتلقي طلبات الترشيح.

وقال سليمان في تصريحات للصحفيين بمقر النادي اليوم: "كل المتقدمين هدفهم خدمة النادي.. كنت على تواصل دائم مع حسين لبيب، ورأينا أن هذا القرار هو الأفضل لمصلحة الزمالك".

وأضاف: "سعدت بردود الأفعال منذ أمس، لم نفعل شيئا بعد لكن الجماهير شعرت أن هدفنا هو مصلحة النادي، وعموما سندعم الزمالك أيا كان الفائز في الانتخابات".