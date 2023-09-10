عمرو أديب عن إعلان انتهاء ملء سد النهضة: إثيوبيا عملت كل اللي هي عاوزاه

قال الإعلامي عمرو أديب، إنّ إعلان إثيوبيا إنهاء الملء الأخير من مشروع سد النهضة الإثيوبي، لا يجب التعامل مع بهدوء، معتبرا أن الأمر يمس حياة المصريين.



وأضاف خلال حلقة برنامجه «الحكاية» التي قدمها من العاصمة البريطانية لندن، على قناة «mbc مصر»، مساء الأحد: «إثيوبيا عملت كل اللي هي عاوزاه.. يجب أن نعلم أن كل الطرق مع إثيوبيا لم تصل إلى نتيجة».



وتابع: «إحنا مش محتاجين نتكلم في حاجة لإنهم خلصوا.. إحنا محتاجين نظبط معاهم هنعمل إيه في فترات الجفاف المحتملة».



وأشار إلى أن التعامل الدبلوماسي الذي اتبعته الدولة المصرية لم يُجدِ نفعا، ما يعني الحاجة لمسار آخر، لكنها أكّد أنه لا يعرف ماهية هذا المسار الآخر.



ونبه بأن إثيوبيا وصلت حاليا لتخزين أكثر من 40 مليار متر مكعب، في حين كانت أديس أبابا قد أعلنت اعتزامها تخزين أكثر من 70 مليارا، ولم يستبعد حدوث شيء من المراوغة.



وأشار أديب، إلى تقارير تتحدث عن أضرار طالت السودان جراء الملء الرابع (الذي أعلنته إثيوبيا الأخير)، متسائلا عما إذا كانت هناك أضرار قد تصيب مصر أيضا.



وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية أن استمرار إجراءات ملء خزان سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب، يعد انتهاكا لاتفاق المبادئ، ومخالفة قانونية، وذلك اتصالاً بما تم الإعلان عنه اليوم، حول إتمام إثيوبيا عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة.



وأضافت أن هذا الأمر يعد استمراراً من جانب إثيوبيا في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء.



ولفتت إلى أن اتخاذ إثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يُعد تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنها المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي، موضحة أن هذا النهج، وما ينتج عنه من آثار سلبية، يضع عبئاً على مسار المفاوضات المستأنفة، والتى تم تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها، والمعقود الأمل في أن تشهد جولتها القادمة المقرر عقدها في أديس أبابا انفراجة ملموسة وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد.