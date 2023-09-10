شولتس يعرب عن حزنه بسبب هزيمة منتخب بلاده لكرة القدم أمام نظيره الياباني

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه "حزين" بسبب هزيمة منتخب بلاده لكرة القدم أمام نظيره الياباني بأربعة أهداف مقابل هدف.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها شولتس اليوم الأحد على هامش قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي لمحطة تلفزيون صحيفة "فيلت" الألمانية.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الألماني هُزِم على أرضه في اللقاء الودي الذي جمعه مع المنتخب الياباني مساء أمس السبت لتكون هذه هي الهزيمة الثالثة التي يمنى بها المانشافت على التوالي.

ولم يمن المنتخب الألماني بسلسلة هزائم على هذا النحو منذ نحو 40 عاما.

ورفض شولتس الخوض في الجدل الدائر حول المدير الفني للمنتخب هانسي فليك وقال إن هناك ما يكفي من هؤلاء الذين يعلقون على هذا الأمر "من الخط الجانبي".